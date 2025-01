Il Campobasso esonera Braglia. E scavalca l’Ascoli per Prosperi

Il Campobasso ha esonerato Braglia dopo gli ultimi deludenti risultati e ha deciso di chiamare Fabio Prosperi per la panchina come riportato subito dopo le 21 dal Corriere del Molise. Vi avevamo raccontato di un incontro di Prosperi con l’Ascoli e del tempo che aveva chiesto prima di accettare. Evidentemente la sua priorità era quella di tornare a Campobasso dove era stato allenatore nella stagione della non iscrizione al campionato.

Foto: logo Campobasso