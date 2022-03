Il Camerun ribalta il risultato dell’andata e va al Mondiale: sconfitta l’Algeria

È il Camerun l’ultima qualificata africana di giornata. Vittoria pirotecnica per i ragazzi di Song che, dopo aver perso 0-1 in casa nel match di andata, hanno ribaltato lo scontro andando a vincere 1-2 in casa dell’Algeria. Necessari i tempi supplementari e il gol di Toko Ekambi (le altre reti sono state realizzate da Choupo-Moting e Touba, che ha regalato una speranza poi rivelatasi vana ai padroni di casa, avendo segnato il momentaneo 1-1).

Foto: Twitter FIFA World Cup