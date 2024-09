Il cambio di rotta del Milan parte da un cambiamento tattico, la difesa a zona

Le due vittorie di fila del Milan, una pervenuta ieri sera contro il Lecce e l’altra nel derby con l’Inter, passano da un concetto tattico fondamentale: la difesa a zona. Fonseca ha compreso il grande problema, insito nella squadra fin dall’era Pioli: lo scollamento tra i reparti in fase difensiva, dettato soprattutto da un estenuante pressing a tutto campo, che creava voragini in mezzo al campo. Se quindi nella fase offensiva le soluzioni son le stesse (o comunque molto simili) rispetto a quelle dello scorso anno, il tecnico portoghese ha invece del tutto rivoluzionato il modo di difendere della squadra, passando ad una difesa a zona. Più copertura in mezzo al campo, più compattezza, e più equilibrio. Il prossimo passo per lottare davvero per le posizioni che contano, sarà quello di sperimentare nuove soluzioni per far gol e, soprattutto, velocizzare i ritmi di gioco. Ma la strada è quella giusta.

Foto: Instagram Milan