Il calvario è quasi finito: Coquelin vicino al Nantes

Il calvario per Coquelin sembrerebbe essere finalmente vicino al termine. Il centrocampista francese, infatti, è svincolato da luglio 2024 e l’ultima sua maglia vestita è quella del Villarreal. A incidere sulla sua carriera è stato l’infortunio rimediato nell’annata 2022-2023 che lo ha costretto a rimanere ai box per più di 200 giorni. Poi il rientro in campo, ma nell’ultima stagione con la maglia del club spagnolo solamente 910′ spalmati in 17 presenze in campionato. Insomma, poca continuità per il centrocampista classe ’91 che si è ritrovato senza una squadra. Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, il 33enne sarebbe finito nel mirino del Nantes. La compagine è in piena lotta per non retrocedere e un centrocampista di grande esperienza come Francis potrebbe essere un valore aggiunto. Sono solo tre i punti che separano il club dal Montpellier, attualmente al 17° posto in classifica.

FOTO: sito ufficiale Villarreal