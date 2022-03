Il calvario di Olmo agli sgoccioli, lui spiega: “Sono pronto per giocare. Non ho sentito Xavi”

Dopo un discreto Europeo, culminato con la bella prestazione contro l’Italia in cui è mancato solo il gol, Dani Olmo non ha più visto la luce convivendo con problemi muscolari notevoli che non gli hanno consentito di giocare una partita intera. A SportBild lo spagnolo ha raccontato di aver preso adeguate contromisure anche dal punto di vista della dieta: “Ho ampliato il mio staff di supporto e ora ho cinque brave persone intorno a me che mi consigliano, in termini di fitness, psicologia e alimentazione. Ad esempio spesso mi sentivo male dopo aver mangiato carne, quindi per adesso la tengo fuori dalla mia dieta. Non ho giocato ancora una partita per intero in questa stagione ma sono pronto, lo sa anche l’allenatore . Capisco lui e i medici, vogliono proteggermi: nessuno vuole rischiare un altro infortunio“. Si è discusso a lungo di un suo possibile passaggio al Barcellona, ma Olmo annuncia: “Sono molto felice al Lipsia e ho un contratto fino al 2024. Non vedo alcun motivo per cambiare club in estate. Xavi è una leggenda. Quello che ha fatto per la sua squadra e la Nazionale è stato incredibile. Ora ha cominciato ad allenare e sono molto contento per lui, è di Terrassa come me. Ma non abbiamo avuto contatti“.

Foto: Twitter Lipsia