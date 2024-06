Il calendario della Liga 2024/2025: esordio a Maiorca per Mbappé

Nel medesimo giorno in cui è stato comunicato il calendario con le date della Premier League, anche la Liga ha comunicato ufficialmente le date della prossima stagione, che inizierà nel fine settimana tra il 16 e il 18 Agosto e terminerà il Maggio. L’esordio di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid è previsto quindi per la prima partita dei blancos sul campo del Maiorca. Ecco la prima giornata della prossima Liga:

Athletic Bilbao-Getafe

Real Betis-Girona

Maiorca-Real Madrid

Las Palmas-Siviglia

Villarreal-Atletico Madrid

Valencia-Barcellona

Real Sociedad-Rayo Vallecano

Celta Vigo-Alaves

Osasuna-Leganes

Real Valladolid-Espanyol/Oviedo

Per quanto concerne i big match la prima grande sfida opporrà l’Atletico al Real nel primo derby di Madrid della stagione, fissato per il 29 settembre al Civitas Metropolitano (ritorno il 9 febbraio, alla 23esima), mentre il primo Clasico verrà disputato il 27 Ottobre in casa del Real Madrid, quello di ritorno potrebbe essere incandescente dal momento che potrebbe essere decisivo ai fini del campionato e si terrà alla 35esima giornata.

Foto: instagram La Liga