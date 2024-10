Il calcio di Kompany divide la dirigenza del Bayern: in corso valutazioni sul tecnico

La scelta di puntare quest’estate su Vincent Kompany come allenatore del Bayern Monaco, è stata di certo molto coraggiosa. L’ex capitano del City, che si è fatto le ossa all‘Anderlecht e poi al Burnley, ha quindi accettato di lasciare la Premier per accettare la prestigiosa offerta del club bavarese. Una sfida che il belga sapeva sarebbe stata dura, soprattutto per un allenatore giovane come lui. Ma Kompany ha iniziato a far parlare i risultati al suo posto, portando a casa la superba vittoria contro la Dynamo Zagabria (9-2) in Champions League, o il successo casalingo per 4 a 0 contro lo Stoccarda, che hanno zittito momentaneamente i dubbi e le apprensioni sulle sue qualità. Ma le prove deludenti con avversarie dalla portata maggiore, come l’Aston Villa o il Barcellona, oltre che il pareggio per 3 a 3 con il Francoforte, hanno rimesso in discussione il lavoro del campione belga, soprattutto dal punto di vista difensivo. Dall’inizio della stagione, il Bayern Monaco ha subito 14 gol in 11 partite, troppi per una squadra del suo calibro. Secondo BILD, la dirigenza è preoccupata per la tenuta difensiva della squadra, e pretende progressi importanti sotto questo punto di vista. Kompany è quindi sotto la lente di ingrandimento della società, e le prossime gare saranno fondamentali per il futuro dell’attuale allenatore.

Foto: Instagram Bayern Monaco