Il calcio chiede a gran voce la chiusura anticipata del mercato

Nei massimi campionati europei, gli addetti ai lavori richiedono sempre più la chiusura anticipata del calciomercato. L’attività legata alle trattative di mercato, oggi valevole fino al 30 di agosto, secondo una grande fetta di allenatori, giocatori, e dirigenti provoca caos e instabilità. Ne parla AS, in un’inchiesta pubblicata in giornata, in cui si è chiesto in forma anonima ad importanti figure de LaLiga e della Secunda Division cosa ne pensassero del termine del calciomercato al 30 di agosto. Molti di loro hanno lamentato l’impossibilità di agire progettualmente, in un calcio sempre più vittima dell’incertezza e dell’imprevedibilità. Le stesse questioni, sono vivamente discusse anche nel nostro campionato, esempio lampante le dichiarazioni di ieri di Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo la domanda sulla situazione di Nico Gonzalez, o la ancor più nota storica battaglia protratta da Maurizio Sarri in molteplici occasioni. La richiesta della conclusione del calciomercato anticipatamente rispetto all’inizio dei campionati è sempre più accesa e lampante, ed è fondamentale discuterne seriamente.