Il Cagliari vola anche in Coppa: Cerri e Ragatzu piegano la Samp, agli ottavi c’è l’Inter

Il Cagliari non si ferma più. Dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro la Samp in campionato, la squadra di Maran (attualmente quarta in Serie A) batte i blucerchiati anche nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Alla Sardegna Arena finisce 2-1: la gara si sblocca già al 7′ del primo tempo grazie all’incornata di Cerri, al suo secondo gol consecutivo dopo quello di tre giorni fa. In avvio di ripresa, al 48′, arriva il raddoppio rossoblù con Ragatzu. Nel finale Gabbiadini prova a riaprire i giochi, ma non basta per evitare la sconfitta agli uomini di Ranieri. Il Cagliari vola così agli ottavi di finale di Coppa Italia, ad attenderlo ci sarà l’Inter.

⏹ | FISCHIO FINALE VITTORIA E PASSAGGIO DEL TURNO!

ROSSOBLÙ AGLI OTTAVI 🏆#CagliariSamp 2-1 | #CoppaItalia pic.twitter.com/R45BTxwYbp — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 5, 2019

Foto: Twitter ufficiale Cagliari