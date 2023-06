Il Cagliari torna in Serie A! Pavoletti gela il San Nicola al 94′

Il Cagliari torna in Serie A dopo solo una stagione: decide la zampata di Pavoletti al San Nicola, 1-0. Il primo squillo è dei padroni di casa: Cheddira in area serve il taglio di Benedetti, che di interno però non riesce a essere incisivo, para Radunovic. Al 28′ arriva la risposta dei sardi con il cross dalla sinistra di Luvumbo per Lella che tocca di testa sul primo palo e la palla finisce all’incrocio dei pali, colpendolo. Al 38′ il Cagliari sfiora il vantaggio con cross di Luvumbo per il colpo di testa ben angolato di Di Pardo, salvato con la putna delle dita da Caprile. Nella ripresa parte subito forte il Bari e sfiora il gol con Ricci che taglia in area e dalla sinistra manda oltre il primo palo. Al 75′ è ancora protagonista Caprile sul colpo di testa di Dossena. All’84’ è il neo-entrato Folorunsho a sfiorare il vantaggio, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al 94′, però, è Leonardo Pavoletti a gelare il San Nicola con la zampata vincente sul cross di Zappa. Brivido, però, all’ultimo istante per i sardi con Radunovic che battezza male il tempo dell’uscita, spalancando la porta – seppure in posizione defilata – a Folorunsho che prova a trovare la porta trovando, però, Termina così 1-0 al San Nicola, gli uomini di Ranieri tornano in Serie A

Foto: Instagram Cagliari