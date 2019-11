Il Cagliari spreca e il Lecce rimonta: da 0-2 a 2-2. Finale infuocato e tre espulsi

Finisce 2-2 il recupero della 13esima giornata di Serie A tra Lecce e Cagliari, gara rinviata nella serata di ieri a causa dell’impraticabilità del campo. Al Via del Mare sblocca il match Joao Pedro, che trasforma un rigore assegnato dal Var dopo il tocco col braccio di La Mantia. Nella ripresa raddoppia Nainggolan, ma nel finale succede di tutto: gli uomini di Maran sprecano in tris in contropiede, poi all’81’ viene espulso Cacciatore che salva di mano sulla linea, Lapadula trasforma il penalty ma si fa espellere insieme a Olsen per un battibecco dopo il gol che ha scatenato un parapiglia generale. Al 91′, dopo un assedio dei salentini, arriva il 2-2 firmato Calderoni. Il Cagliari spreca così il doppio vantaggio ma aggancia comunque la Roma al 4° posto. Il Lecce sale a quota 11 punti.

Sabato 23 novembre

15:00 Atalanta-Juventus 1-3 (Gosens – Higuain 2, Dybala)

18:00 Milan-Napoli 1-1 (Bonaventura – Lozano)

20:45 Torino-Inter 0-3 (Lautaro Martinez, De Vrij, Lukaku)

Domenica 24 novembre

12:30 Bologna-Parma 2-2 (Palacio, Dzemaili – Kulusevski, Iacoponi)

15:00 Roma-Brescia 3-0 (Smalling, Mancini, Dzeko)

15:00 Verona-Fiorentina 1-0 (Di Carmine)

15:00 Sassuolo-Lazio 1-2 (Caputo – Immobile, Caicedo)

18:00 Sampdoria-Udinese 2-1 (Gabbiadini, Ramirez – Nestorovski)

Lunedì 15 novembre

15:00 Lecce-Cagliari 2-2 (Lapadula, Calderoni – Joao Pedro, Nainggolan)

20:45 Spal-Genoa

CLASSIFICA: Juve 35; Inter 34; Lazio 27; Roma, Cagliari 25; Atalanta 22; Napoli 20; Parma, Verona 18; Fiorentina 16; Torino, Milan, Udinese 14; Bologna, Sassuolo* 13; Sampdoria 12; Lecce 11; Genoa 9; Spal 8; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Cagliari