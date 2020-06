Il Cagliari ritrova la vittoria in casa dopo 7 mesi: poker al Toro

Gol ed emozioni a Cagliari nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena, la squadra di Zenga batte il Toro 4-2: per i sardi a segno Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro; di Bremer e Belotti i gol per i granata, che non bastano per evitare la sconfitta. Il Cagliari, al secondo successo di fila, ritrova così la vittoria tra le mura amiche dopo quasi 7 mesi. Per il Toro un ko pesante.

Venerdì 26 giugno

21:45 Juventus-Lecce 4-0 (Dybala, Ronaldo, Higuain, De Ligt)

Sabato 27 giugno

17:15 Brescia-Genoa 2-2 (Donnarumma, Sabelli – Iago Falque, Pinamonti)

19:30 Cagliari-Torino 4-2 (Nandez, Simeone, Nainggolan, Joao Pedro – Bremer, Belotti)

21:45 Lazio-Fiorentina

Domenica 28 giugno

17:15 Milan-Roma

19:30 Napoli-Spal

19:30 Sampdoria-Bologna

19:30 Sassuolo-Verona

19:30 Udinese-Atalanta

21:45 Parma-Inter

CLASSIFICA: Juventus 69; Lazio 62; Inter 58; Atalanta 54; Roma 48; Napoli 42; Parma, Milan 39; Verona, Cagliari 38; Bologna 34; Sassuolo 33; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari