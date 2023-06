Il Cagliari è in finale: 0-0 a Parma, sfiderà il Bari

Si è conclusa la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Parma e Cagliari. Al Tardini finisce 0-0. La clamorosa rimonta subita all’andata costa caro al Parma, che avanti 2-0 aveva perso 3-2 in Sardegna nei minuti finali. Al Tardini termina senza reti, con due gol annullati da una parte e dall’altra. Prima a Lapadula per fuorigioco per i sardi, poi a Bonny per il Parma a un quarto d’ora dal termine, con la palla che non aveva superato la linea di porta. Sarebbe stato un gol pesantissimo che avrebbe portato il Parma in finale.

Invece passa il Cagliari grazie alla clamorosa rimonta dell’andata e sfiderà il Bari in finale per l’accesso alla Serie A. Si giocherà prima a Cagliari, giovedi 8 giugno e domenica 11 giugno al ‘San Nicola’ dove si decreterà la terza promossa in Serie A.

Foto: sito Cagliari