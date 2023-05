Il Cagliari da 0-2 a 3-2 in 21’: doppio Luvumbo e Lapadula, ribaltato il Parma

Andata della semifinale playoff clamorosa a Cagliari, con una rimonta pazzesca dei padroni di casa nei confronti del Parma. Emiliani avanti 2-0 all’intervallo, poi la clamorosa rimonta vincente dei sardi che vincono 3-2.

Primo tempo in totale controllo del Parma che passa in vantaggio con Benedyczak al 10′. Raddoppio al 26′ con Sohm. Il Cagliari sembra stordito, con tante difficoltà.

All’intervallo, il Parma perde Buffon, entra Cicizzola. Anche Ranieri cambia nel Cagliari, con Luvumbo al posto di Pavoletti. La gara gira. Il Cagliari accorcia le distanze al 68′ con una girata di Luvumbo. Il Parma sbanda, all’85’ ingenuità difensiva degli emiliani, che concedono un calcio di rigore. Lapadula non sbaglia. Il Cagliari riprende la gara, ma non si accontenta. All’89’, grandissimo gol ancora di Luvumbo, che fa esplodere lo stadio.

Rimonta clamorosa del Cagliari, che vince e si presenta a Parma in vantaggio di un gol in vista della gara di ritorno al Tardini.

Foto: twitter Cagliari