Il Cagliari andrà in ritiro fino a domenica, la nota

La prima settimana con Leonardo Semplici come allenatore del Cagliari si chiuderà con la gara di domenica contro il Crotone, match fondamentale in ottica salvezza. I calciatori rossoblù andranno in ritiro dalla giornata di domani. Questa la nota del club:

“Nuova seduta di lavoro per i rossoblù di mister Semplici che al Centro sportivo di Assemini preparano la sfida di domenica contro il Crotone (ore 15, DAZN). L’allenamento odierno ha preso avvio con esercitazioni di possesso palla su spazi ridotti. A seguire, i calciatori sono stati impegnati in una partita a tema tattico a campo intero. Ha proseguito il personalizzato Riccardo Sottil. Domani mattina si replica con una nuova seduta, poi la squadra si ritroverà in serata ad Asseminello per iniziare il ritiro”.