Ufficiale: Il Bruges annuncia Víctor Barberá canterano del Barcellona

Il Bruges ha prelevato dalle giovanili del Barcellona Víctor Barberá Romero. Questo il comunicato della società belga: “Víctor Barberá arriva dall’FC Barcelona. L’attaccante spagnolo ha firmato un contratto quadriennale con il Blauw-Zwart. Barberá (18) si è diplomato all’accademia dei blaugrana e ha regolarmente giocato col Barça B in quest’ultima stagione. Ha segnato 8 gol in Prima Federazione e ha anche trovato la rete 7 volte in 5 partite di UEFA Youth League. Ora si è legato al Club fino al 2027. Benvenuto, Vittorio!”.

Fonte Foto: Sito Bruges