Il Brindisi è promosso in Serie C: 3-1 sulla Cavese nello spareggio

E’ arrivato anche l’ultimo verdetto dalla Serie D per quanto riguarda le promozioni in Serie C. Nel pomeriggio si è giocato lo spareggio sul campo neutro di Vibo Valentia tra Brindisi e Cavese, con i pugliesi che hanno trionfato per 3-1 grazie ai gol di D’Anna, Oopola e Felleca. Da segnalare che durante il secondo tempo la sfida è stata interrotta per circa 15 minuti per colpa di alcuni disordini creati dai supporters della squadra campana con l’arbitro che si è ritrovato costretto a mandare le squadre nello spogliatoio.

Foto: Brindisi Logo