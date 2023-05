Il Brighton stende l’Arsenal 3-0. Il City vicino al trionfo in Premier League

Rotondo successo del Brighton per 3-0, in casa dell’Arsenal. La compagine di De Zerbi annienta i sogni di gloria dei Gunners, che speravano di restare in scia al Manchester City, per la corsa alla vittoria della Premier.

Arsenal che crolla in maniera vigorosa contro un ottimo Brighton, che cancella la brutta caduta interna di lunedì scorso contro l’Everton. Un 3-0 griffato dalle reti di Enciso, Undav ed Estupinan, che sbancano l’Emirates e lasciano attoniti i Gunners, che a due partite dalla fine del campionato si trovano ora a -4 dal City, che ha anche una gara in meno.

Il Brighton invece fa un salto importante in zona Europa League.

Foto: twitter Brighton