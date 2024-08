Il Brighton ferma l’Arsenal sull’1-1. Feroci polemiche arbitrali

La terza giornata di Premier League si è aperta con un pareggio tra Arsenal e Brighton all’Emirates. I Gunners, in vantaggio grazie alla rete segnata da Havertz al 38′, sono rimasti in 10 nella ripresa a causa dell’espulsione di Rice e hanno subito il pareggio di Joao Pedro al 58′. Polemiche feroci contro l’arbitro Kavanagh, che ha obiettivamente commesso errori clamorosi nel finale. Per Calafiori poco più di mezzora a disposizione: l’ex difensore del Bologna è entrato subito dopo la rete degli ospiti al posto di Trossard.

Foto: Instagram Havertz