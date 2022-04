Il Brescia raggiunto al 95′ dalla Spal. Passo falso del Benevento, il Vicenza continua a sperare

Sono terminate qualche istante fa le gare delle 18.30 della Serie B. Grande amaro in bocca in casa Brescia, che è stato raggiunto sull’1-1 al 95′ grazie ad una rete di Latte Lath. Le rondinelle, che assaporavano il terzo posto, restano così a pari punti con il Pisa e soprattutto col Benevento, sconfitto sorprendentemente dalla Ternana per 2-1. Il Monza, così, resta al terzo posto. A sorridere Cremonese e Lecce, entrambe ad un passo dalla A. Gli estensi restano coinvolti nella corsa salvezza, con l’Alessandria a meno tre e il Cosenza a meno cinque. In corsa anche il Vicenza, che ha battuto 2-0 il Como, e resta a meno tre dai silani.

FOTO: Twitter Brescia