Il Brescia è in vendita: ufficiale la decisione dell’amministratore giudiziario

La decisione è stata comunicata ieri: il Brescia è in vendita. Questo è quanto decretato in maniera ufficiale dall’amministratore giudiziario Pierangelo Seri, che ha preso in carica la gestione dei beni confiscati al presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, in seguito ad alcun reati fiscali. L’ormai ex patron del club lombardo, lo scorso 15 novembre ha rassegnato le dimissioni dalla carica dirigenziale, attraverso una lunga lettera a tifosi e addetti ai lavori delle club.