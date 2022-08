Il Brentford passeggia sul Manchester United: finisce 4-0

Altro tonfo del Manchester United dopo la sconfitta con il Brighton in Premier League. I Red Evils, infatti, hanno perso 4-0 contro il Brentford chiudendo la seconda giornata di campionato a zero punti e, momentaneamente, all’ultimo posto. Succede tutto nel primo tempo, nei primi 35 minuti. Le marcature sono state aperte da Da Silva al 10′ poi, a seguire, al 18′ Jensen, al 30′ Mee e, infine, Mbeumo al 35′. Pessima partenza per Ten Hag sulla panchina del Manchester.

Foto: Brentford Instagram