Il Brasile protesta dopo l’amichevole con la Spagna: “La FIFA deve usare il VAR anche nelle amichevoli”

L’amichevole tra Spagna e Brasile, disputatasi ieri al Bernabeu e terminata con il risultato finale di 3-3, ha suscitato delle proteste da parte della Federazione calcistica brasiliana per via dei due calci di rigori concessi alle Furie Rosse. Il presidente della CBF, la Federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues, a tal proposito, ha rilasciato alla stampa le seguenti dichiarazioni, nelle quali protesta per il mancato utilizzo del VAR, che non è previsto per le gare non ufficiali:

“La CBF informerà la FIFA che non solo nelle partite ufficiali ma anche nelle amichevoli sono obbligati a usare il VAR quando giocherà il Brasile. Il calcio è molto avanzato in Europa, perché deve lasciare così a desiderare in una partita importante come questa? Toccherebbe alla UEFA essere più esigente. Il VAR c’è e deve restare anche in questo tipo di partite. La CBF utilizza il VAR nelle serie A, B, C, D, nella categoria femminile, nelle divisioni giovanili. Siamo il paese che utilizza di più il VAR al mondo. Perché qui non devono usarlo?”.

Foto: Instagram Brasile