Il Brasile dà spettacolo e dedica la vittoria a Pelé: Neymar e compagni posano con lo striscione di O’Rei

Il Brasile vince, balla, si diverte e dedica la vittoria a O’Rei. Al termine della partita il Brasile ha voluto dedicare la grande serata di festa a Pelé, attualmente ricoverato in ospedale. Le condizioni della leggenda brasiliana sono delicate, ma la leggenda non smette mai di pensare al suo Brasile e prima della partita aveva comunque voluto dare il suo supporto alla Seleçao con un post su Instagram.

Neymar brought out a Pele banner after the win against South Korea ❤️ pic.twitter.com/8xvdO9i7a2

— ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2022