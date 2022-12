Il Brasile attacca, ma la Croazia tiene bene: 0-0 all’intervallo

La prima frazione di gioco tra Brasile e Croazia è stata abbastanza monotona a livello di occasioni. Le due squadre hanno tenuto ritmi alti per praticamente tutto il primo tempo, con la squadra di Dalic che ha limitato le sfuriate degli attaccanti brasiliani, grazie ad una diga in difesa che ha retto benissimo gli urti di Neymar, Vinicius, Raphinha e Richarlison, che non si sono mai resi pericolosi davvero. La Croazia ha saputo pazientare e cercare di ripartire quando il Brasile era scoperto, creando qualche preoccupazione ad Alisson ma nessun effettivo pericolo. Buona difesa della Croazia, non troppo bene il Brasile. L’unico lampo di Neymar risale al 41esimo, con il 10 che calcia una punizione dal limite che viene deviata, rischiando di ingannare Livakovic, ma senza riuscirci. Ritmi alti e poche occasioni, la prima parte di gioco è stata come ci si aspettava.

Foto: Twitter Croazia