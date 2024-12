Il Botafogo vince la Libertadores, l’uscita di Textor fa discutere: “Per me è molto più importante di qualsiasi cosa accada in Europa”

John Textor sembra avere occhi solo per il Botafogo. In una situazione complicata dall’altra parte dell’Atlantico con il Lione, l’imprenditore americano esulta nel paese di Pelé. Il patron ha vinto la Copa Libertadores per 3 a 1 con il club brasiliano (di cui è proprietario), e nella gioia incontenibile manifestata al termine della gara, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non hanno di certo fatto piacere ai tifosi della squadra francese, coinvolta in una difficilissima situazione economica e a pieno rischio retrocessione amministrativa. “Questa vittoria per me è molto più importante di qualsiasi cosa accada in Europa “, ha dichiarato il numero uno del Lione, scatenando l’ira di tutto l’ambiente.

Foto: Twitter Lione