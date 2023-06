Il Botafogo risponde alle voci su Luis Castro: “Ha un contratto fino al 2024 e non ha mai chiesto di andare via”

Il Botafogo ha voluto rispondere con un comunicato apparso sui propri canali social alle voci dalla Francia sull’imminente approdo del tecnico portoghese, Luis Castro, sulla panchina dell’Al Nassr. Di seguito il comunicato del club brasiliano: “In merito alle notizie pubblicate dalla stampa su Luis Castro, il Botafogo informa che l’allenatore ha un contratto in vigore fino a marzo 2024. Il club non ha ricevuto alcuna richiesta di andar via da parte del tecnico e nemmeno un qualsiasi documento. O Glorioso giocherà una partita importante questo giovedì contro il Magallanes, per la Copa Sudamericana. Vale il primo posto nel girone che porta al turno successivo ed è speciale per Joel Carli (difensore 36enne, ndr), che avrà la sua notte d’addio. Tutti sono completamente concentrati sulla partita in questione”.

Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O Clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra… pic.twitter.com/X1LjR4JctZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 29, 2023

Foto: Instagram Botafogo