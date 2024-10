Il Borussia Dortmund teme le spie del Real: partenza per Madrid posticipata

Il quotidiano Bild, rivela un curioso retroscena sulla sfida di domani del Bernabeu, Real-Madrid-Borussia Dortmund. Nuri Sahin, allenatore del club tedesco (ed ex calciatore del Real), ha deciso di posticipare la partenza per Madrid, e di svolgere l’allenamento di rifinitura in Germania. Il motivo sarebbe legato ad alcuni sospetti che l’allenatore nutre verso il club madrileno, che a suo dire potrebbe spiare gli allenamenti dei gialloneri col fine di preparare delle contromisure. La partenza per la Spagna, quindi, è rimandata a domani.

Foto: Instagram Sahin