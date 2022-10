Il Borussia Dortmund sorride: Haller torna ad allenarsi dopo il tumore ai testicoli

Sorride il Borussia Dortmund e non solo. Una bella notizia arriva per tutti gli amanti del calcio. Sebastien Haller, attaccante ivoriano, acquistato dal Borussia questa estate dall’Ajax, è tornato ad allenarsi oggi dopo il tumore ai testicoli che gli è stato diagnosticato in estate e l’operazione subita.

Dopo il ciclo di chemioterapie e le cure, l’attaccante ha finalmente ripreso il percorso sportivo quest’oggi, allenandosi al centro sportivo dell’Ajax, suo ex club. In questi giorni, dopo altre sedute, potrà iniziare ad allenarsi anche con il Borussia.

Foto: twitter Borussia