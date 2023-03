Il Borussia Dortmund resta in vetta alla Bundesliga: 2-1 al Lipsia. Decidono le reti di Reus e Can

Termina 2-1 la sfida al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Lipsia. Partono forte i gialloneri che trovano il gol dopo appena 13′ con Brandt, ma il VAR annulla la rete per un tocco di mano. Un vantaggio solo rimandato. Infatti, al 21′ il rigore trasformato da Reus sblocca la gara portando la squadra di Terzic in vantaggio. Divario poi ampliato dalla rete di Emre Can al 39′. Inutile il gol nella ripresa di Forsberg, vince il Dortmund che si conferma in vetta alla Bundesliga.

Foto: Instagram Dortmund