Il Borussia Dortmund perde Adeyemi, salterà il ritorno contro il Chelsea: il report

Il Borussia Dortmund perde Adeyemi per infortunio. L’attaccante classe 2002, che ha deciso la gara d’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Chelsea, starà fuori per tre settimane e salterà anche il ritorno in programma il prossimo 7 marzo in Inghilterra. A renderlo noto è stato lo stesso club tedesco con un comunicato ufficiale: “Karim Adeyemi è fuori per le prossime partite. Ha riportato un infortunio durante la sfida tra Borussia Dortmund-Hertha Berlino. Non sarà a disposizione della sua squadra per circa tre settimane. Guarisci presto, Karim”.

Adeyemi fällt für die nächsten Spiele aus Karim #Adeyemi hat sich im Spiel #BVBBSC einen Muskelfaserriss zugezogen. Er wird seiner Mannschaft ca. drei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, @karim_adeyemi! 🍀 pic.twitter.com/Vpc1OXgQQP — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2023

Foto: Instagram Borussia Dortmund