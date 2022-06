Il Bordeaux non si iscrive alla Ligue2 dopo la retrocessione. Riparte dalla terza serie francese

Triste tracollo del Bordeaux, uno dei club più importanti della Francia negli ultimi anni. Dopo la retrocessione sul campo in Ligue 2, i girondini non riescono ad iscriversi al campionato di Ligue 2, a causa delle difficoltà economiche in cui versa il club.

Per decisione della DNCG, la Commissione di controllo dei club professionistici in Francia, il Bordeaux ripartirà dalla terza serie francese, dalla National 1.

Foto: Logo Bordeaux