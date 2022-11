Il Bologna vince in rimonta a Monza. Ferguson e Orsolini ribaltano il gol di Petagna

Seconda vittoria di fila per il Bologna di Thiago Motta che si impone 2-1 in casa del Monza, nell’ultima gara della 12a giornata di Serie B. Successo in rimonta per i felsinei in una gara che ha visto un bellissimo tributo del pubblico a Pablo Marì, giocatore del club brianzolo accoltellato giovedì scorso.

Le emozioni tutte nella ripresa. Al 57′, Petagna sblocca la gara su calcio di rigore. Il pareggio del Bologna dopo pochi minuti, al 60′ con Ferguson, al secondo gol consecutivo.

Al 73′, Orsolini ribalta la gara, segnando il 2-1 finale. Assalto del Monza negli ultimi minuti, ma vince il Bologna, che sale a 13 punti, resta a 10 il Monza.

Foto: twitter Bologna