Il Bologna va a festeggiare in ospedale: Mihajlovic saluta dalla finestra

Dopo la clamorosa rimonta contro il Brescia, per il Bologna è tempo di festeggiare. Come? Andando a trovare Mihajlovic, lontano dalla panchina ma sempre vicino con il cuore. La sua squadra, di rientro dalla trasferta lombarda, per omaggiare Sinisa ha fatto visita allo stesso tecnico presso l’ospedale l Sant’Orsola a Bologna. E Mihajlovic ha salutato dalla finestra e ha festeggiato la vittoria insieme ai suoi giocatori.

Foto: screenshot Instagram