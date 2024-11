Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara: Orsolini piega la resistenza del Lecce (1-0)

Il Bologna soffre ma ottiene una fondamentale vittoria interna contro il Lecce. Vittoria che al Dall’Ara mancava da 6 mesi. Partita equilibrata, non facile per i felsinei che nonostante il maggiore possesso palla, hanno avute poche palle gol. Il Lecce invece ha fatto vedere cose buone, come a Napoli, difendendo con ordine, con qualità, ripartendo anche con rapidità.

Anche nella ripresa, il copione non cambia, il Bologna fa la gara ma il Lecce nelle ripartenze fa paura. Italiano si gioca tutte le carte offensive possibili, ritorna anche Ferguson dopo uno stop lunghissimo.

E lo scozzese mette il timbro per l’azione decisiva, palla che arriva ad Orsolini che insacca in rete il vantaggio rossoblù. Il Bologna sale a 15 punti, gli stessi che aveva l’anno scorso con Thiago Motta e ha la gara da recuperare con il Milan.

