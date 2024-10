Il Bologna sbanca Cagliari con Orsolini e Odgaard. Il Lecce torna a vincere con Dorgu: il Verona chiude in 9

Sono appena terminate le due gare delle 18.30 della 10a giornata di Serie A.

Il Bologna batte 2-0 il Cagliari in terra sarda. Gara complicata per gli emiliani, con il Cagliari che fa la partita, ma gli uomini di Italiano la sbloccano grazie alla rete di Riccardo Orsolini al 38′. Nella ripresa, trova il raddoppio il Bologna al 51′ con Odgaard, un gol che spezza le gambe ai padroni di casa che non riescono a reagire. Finisce così a Cagliari. Il Bologna torna a vincere dopo tre pareggi di fila, salendo a 12 punti, secondo successo in campionato per gli emiliani. Il Cagliari incassa la seconda sconfitta consecutiva, restando a 9.

Il Lecce ottiene una vittoria fondamentale, in un vero e proprio spareggio salvezza contro l’Hellas Verona. L’episodio chiave della gara arriva nel primo tempo, con l’espulsione di Tchatchoua al 40′ per il Verona. Il Lecce nella ripresa ne approfitta e al 51′ trova il gol del vantaggio con Dorgu. Gol pesantissimo per i salentini. Il Verona, in 10 ci prova, ma al minuto 83 resta addirittura in 9 per il doppio giallo a Belahyane. Un successo fondamentale per il Lecce, che sale a 8 punti, interrompendo una striscia preoccupante di 4 sconfitte consecutive. Il Verona resta a 9 e la posizione di Paolo Zanetti si fa sempre più delicata.

Foto: twitter Bologna