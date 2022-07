Il Bologna riparte: a Casteldebole c’è anche Mihajlovic

Iniziano i ritiri delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione, che partirà prestissimo visto che ci sono i Mondiali in Qatar.

Il Bologna si è radunato oggi a Casteldebole e ad attendere i calciatore c’era anche Sinisa Mihajlovic, che non è voluto mancare alla prima giornata di lavoro dei rossoblù.

Questa la nota postata sui social dal club felsineo: “Al rientro a Casteldebole la squadra si è ritrovata oggi per i primi test atletici e per una prima sessione di allenamento. Con una grande sorpresa per tutti i rossoblù: al centro tecnico Niccolò Galli si è presentato anche il mister Sinisa Mihajlovic che ha radunato i ragazzi per un discorso prima dell’ingresso in campo. Il tecnico ha poi seguito l’allenamento da bordo campo”.

Foto: Twitter Bologna