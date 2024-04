Il Bologna rimonta in 10: Saelemaekers acciuffa l’Udinese (1-1). Palo di Davis al 95’

Il Bologna rimonta in 10 contro l’Udinese, continuando la marcia verso la Champions ma non riesce ad agguantare la Juve al terzo posto. Saelemaekers acciuffa l’Udinese nella ripresa.

Primo tempo assolutamente equilibrato, pochissime occasioni da una parte e dall’altra, ritmi blandi, lo stesso Bologna sembra voler studiare gli avversari e non affondare il colpo. Il primo tempo sembra destinato a uno scialbo 0-0, ma l’Udinese, alla prima vera occasione, nel minuto di recupero del primo tempo, trova la rete clamorosa con Payero che gela il Dall’Ara.

Nella ripresa, Motta si gioca la carta Orsolini. Subito protagonista l’attaccante, che crea un paio di pericoli alla difesa friulana, che però regge bene. Sul Bologna piove sul bagnato al 64′. Beukema, già ammonito, stende Samardzic lanciato a rete. Doppio giallo e Bologna in 10 per l’ultima mezz’ora.

Ma gli uomini di Motta non si scompongono, provano con pazienza a portare pericoli alla difesa bianconera. Al 78′ il pareggio degli emiliani. Punizione da trequarti campo per i felsinei. Saelemaekers crossa in mezzo, sbaglia l’intervento Okoye e palla in rete per l’1-1. Il Bologna prova anche a vincere, Saelemaekers ha la palla del 2-1, ma nel finale è l’Udinese a rischiare il colpo grosso.

Il Bologna affretta i tempi nel recupero, ma perde palla e nelle ripartenze l’Udinese ha grosse chance. Al 95′, Davis in area ha la palla del colpaggio friulano, ma colpisce il palo.

Finisce 1-1 al Dall’Ara, frena il Bologna verso il quarto posto. I felseinei salgono a 63, sfumando l’aggancio alla Juventus che è a 65. L’Udinese resta terz’ultima a 29 punti, primo punto in Serie A da allenatore per Canbnavaro.

Foto: twitter Bologna