Il Bologna rimonta il Como: Iling jr. e Castro rispondono a un’autorete di Casale e Cutrone (2-2)

Il Como assapora la prima vittoria in campionato, trovandosi sul 2-0 e mandando in crisi il Bologna. Ma gli uomini di Italiano reagiscono con un grande finale di gara e pareggiano una gara che sembrava compromessa. Finisce 2-2 e prima vittoria rimandata per entrambe.

Il Como parte bene, al 5′ la sblocca. Cutrone ci prova, deviazione vincente di Casale nella sua porta che spiazza Skorupski. Vantaggio dei lariani. Il Bologna c’è e reagisce, ci prova Orsolini, tiro da fuori, palla di poco fuori. Il Como nelle ripartenze fa male. Il Bologna soffre quando prova a scoprirsi per provare a pareggiare.

Nella ripresa, al 53′ proprio su ripartenza, ottima palla di Strefezza, palla a Cutrone che calcia di destro e insacca sul secondo palo. Due a zero ma passano almeno 5 minuti per convalidarlo, visto che c’è un problema di connessione al VAR. Risolto l’inconveniente, il gol è assegnato e il Como va sul 2-0. Il Bologna si scuote, palo clamoroso di Pobega che poteva riaprire la gara.

Ci pensa Castro appena entrato al 76′, a riaprire i conti. Palla in mezzo, il giovane attaccante sfrutta un rimpallo per trovare il gol che dimezza lo svantaggio rossoblù. Il Como nelle ripartenze ha due palle per il 3-1, una con Belotti, un’altra con Strefezza, ma il il Bologna si salva in qualche modo. E allora, un altro neo entrato, salva il Bologna. E’ Iling jr. arrivato in prestito dall’Aston Villa, a salvare al 91′ il Bologna. Gran bel gol per l’ex Juventus. Il Bologna la prova addirittura a vincere, ci prova ancora Castro, ma nulla da fare. Dopo 10 minuti di recupero finisce 2-2. In classifica, il Como sale a 2, il Bologna poco più su, a 3.

Foto: Instagram Bologna