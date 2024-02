Il Bologna ribalta il Sassuolo e aggancia il quarto posto: finisce 4-2 al Dall’Ara

Il Bologna rimonta il Sassuolo due volte e vince il derby emiliano 4-2, rilanciandosi in classifica nel discorso coppe europee. Gara scoppiettante al Dall’Ara, sin dai primi minuti. Passa in vantaggio la compagine di Dionisi al 13′ con Thorstvedt. Immediato pareggio del Bologna con Zirkzee, al 24′, anche se la Lega assegna poi la rete come autogol di Viti. Il Sassuolo però al 34′ ha un nuovo sussulto e trova il gol del nuovo vantaggio, al 34′ con il giovane Volpato. Si va all’intervallo sul 2-1 per il Sassuolo.

Nella ripresa, Thiago Motta si gioca le carte Orsolini e Saelemarkers e cambia la gara. Al 73′, Fabbian trova la rete del 2-2. Il Sassuolo arretra, provando a difendere il pareggio. Il Bologna insiste e nel finale dilaga. All’83’ è Ferguson a regalare il primo vantaggio al Bologna, poi subito dopo, Saelemaekers, all’86’, conclude i giochi segnando la rete del 4-2 finale.

Tre punti preziosissimi per il Bologna che si porta a 36 punti, momentaneamente quarto, insieme all’Atalanta, che ha però una gara in meno. Il Sassuolo resta pericolosamente a 19 punti, a un solo punto dalla zona retrocessione.

Foto: twitter Bologna