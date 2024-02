Il Bologna regola 2-0 il Verona (Fabbian-Freuler) portandosi al quarto posto in solitudine

Continua la corsa del Bologna verso le zone europee, con vista Champions. La compagine di Thiago Motta batte 2-0 il Verona. Primo tempo non bellissimo, ritmi abbastanza bassi, col Verona che attende il Bologna e prova a ripartire. La gara si sblocca al 22′ con Fabbian che fa esplodere il Dall’Ara. Bologna che poco alla volta viene fuori e crea anche i presupposti per il raddoppio.

Dopo 8 minuti di recupero (per l’infortunio all’arbutro Abisso), il primo tempo si conclude con il Bologna meritatamente in vantaggio 1-0.

Nella ripresa, il Bologna riparte subito forte.Al 65′ arriva il meritato raddoppio. Grande azione di Zirkzee, palla in mezzo dove arriva Freuler per il 2-0. La compagine di Motta si mette in gestione, ma il Verona ha le sue chance. La più clamorosa arriva nel recupero. Henry a colpo sicuro, trova un miracolo di Skorupski a negare il gol della bandiera.

Sogna il Bologna, che vince 2-0, ottenendo la quinta vittoria di fila e salendo a 48 punti, al quarto posto, portandosi a +3 sull’Atalanta che però a 2 gare in meno a a -4 dal Milan. E la prossima settimana c’è Atalanta-Bologna. Il Verona resta a 20 al terz’ultimo posto.

Foto: twitter Bologna