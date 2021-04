Il Bologna recupera De Silvestri e Skov Olsen. Ancora differenziato per Tomiyasu

Si avvicina la 31a giornata di Serie A prevista tra il 17 e il 18 aprile. Il Bologna si Sinisa Mihajlovic ha appena concluso la seduta pomeridiana a Casteldebole in vista del match di domenica alle 15 contro lo Spezia al Dall’Ara. I rossoblu – come si legge nel report – hanno recuperato Lorenzo De Silvestri e Skov Olsen che rientrano a disposizione. Ancora non recupera Tomiyasu dopo l’infortunio rimediato in Nazionale.

“Seduta mattutina a Casteldebole, con lavoro tattico a gruppi e prove offensive contro la difesa. Lorenzo De Silvestri e Andreas Skov Olsen si sono allenati regolarmente in gruppo, differenziato per Takehiro Tomiyasu”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna