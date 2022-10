Il Bologna non si sblocca. La Samp di Stankovic parte con un punto: Djuricic risponde a Dominguez

Inizia con un pareggio in casa del Bologna l’avventura di Dejan Stankovic sulla panchina della Samp. Il tecnico, ha ritrovato subito un suo caro amico e collega, Thiago Motta, con lui protagonista del triplete del 2010 con l’Inter.

Ma altre storie e altri ricordi, 1questa sera in palio c’erano 3 punti pesantissimi, per entrambe che non sono riuscite a superarsi. Bologna che chiude il primo tempo avanti, 1-0, grazie a un gol di Dominguez al 32′.

Nella ripresa, la reazione della Samp, con Djuricic che regala il primo punto a Stankovic sulla panchina blucerchiata. Un pareggio che però serve a poco a entrambe. Il Bologna sale a 7 punti, la Samo resta ultima a 3.

Foto: Instagram Samp