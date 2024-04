Il Bologna non si ferma più: non faceva così tanti punti da quasi sessant’anni

Il Bologna, con la vittoria ottenuta nello scontro diretto con la Roma, sta continuando il proprio cammino trionfale che vede ormai sempre più vicina la qualificazione alla prossima Champions League come conclusione naturale. Il club felsineo ha conquistato 62 punti finora, otto in più dell’Atalanta, sesta in classifica. I rossoblù non ottenevano così tanti punti in questa fase del torneo da ben 57 anni, ovvero dalla stagione 1966/67. Quota, inoltre, raggiunta per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.

Foto: Instagram Bologna