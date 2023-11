Il Bologna non si ferma più. Lazio battuta 1-0 da una zampata di Ferguson

Il Bologna non si ferma più. La compagine di Thiago Motta batte la Lazio al Dall’Ara, nell’anticipo dell’11a giornata di Serie A. Un succeso che permette ai felsinei di superare proprio i biancocelesti in classifica, con i 18 punti, gli stessi del Napoli, contro i 16 degli uomini di Sarri. Partita sostanzialmemte equilibrata, meglio la Lazio nella prima mezz’ora, grande pressing, Bologna in difficoltà. Traversa di Castellanos ma a gioco fermo. Il Bologna nel finale di tempo si fa vedere con il solito Zirkzee. Il primo tempo termina con un giusto 0-0.

Nella ripresa, il Bologna all’improvviso, con un lampo dopo pochi secondi dal fischio di inizio, indirizza la gara. Zirkzee manda a spasso la difesa di Sarri, palla per Ferguson che sblocca la gara per l’1-0.

La Lazio non riesce a reagire, Sarri inserisce Immobile e Zaccagni, ma i biancocelesti non impegnano mai Skorupski. Il Bologna difende benissimo e nelle ripartenze fa tremare la Lazio, con lo scatenato Zirkzee. La Lazio ci prova ma non riesce a pervenire al pareggio. Nel finale., parapiglia, volano alcuni gialli, con una Lazio molto nervosa. Finisce 1-0 per il Bologna che ora può davvero sognare qualcosa di importante.

Foto: Instagram Bologna