Il Bologna mette a disposizione il bus per accompagnare i cittadini ai vaccini

Il pullman del Bologna For Community torna a percorrere le strade della città felsinea. Il bus, che accompagnava i tifosi rossoblù con problemi, allo stadio, come faceva fino a inizio marzo 2020, tornerà a viaggiare, ma questa volta in una veste completamente diversa e ancora più utile.

Il bus del Bologna accompagnerà i cittadini più fragili del territorio bolognese ai punti di vaccinazione. Fermo per cause di forza maggiore dallo scorso campionato -si legge in un comunicato – il pullman messo a disposizione per l’accompagnamento allo stadio dei tifosi rossoblù con difficoltà motorie, oggi vuole fare la sua parte nella lotta contro il Coronavirus. E così PMG Italia Società Benefit e Io Sto Con Onlus hanno deciso di offrire il mezzo per l’accompagnamento ai punti di vaccinazione dei cittadini più fragili del territorio bolognese anche con il supporto economico del Bologna Fc 1909. Il servizio è stato attivato venerdì 2 aprile ed è l’Ausl a individuare le persone che possono usufruirne, che vengono quindi segnalate e accompagnate dai volontari di Io Sto Con”.

Foto: Twitter Bologna