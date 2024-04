Il futuro di Robin Gosens può essere nuovamente in Italia. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, infatti, l’esterno oggi in forza all’Union Berlino ha attirato anche le attenzioni di Lazio e Torino, oltre che del Bologna. Il club felsineo potrebbe affondare il colpo per far suo il difensore tedesco, in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Foto: Instagram Union Berlino