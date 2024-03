Il Bologna è sempre più da Champions: Fabbian sbanca Empoli al 94’

Il Bologna sbanca il Castellani al 94′ e continua la corsa verso la Champions League: 1-0 al Castellani, decide Fabbian. Vicino al gol il Bologna al 18′ e al 19′, con Caprile grande protagonista. Nella prima occasione il portiere ha risposto a Urbanski e, un minuto più tardi, ha risposto presente sul tiro ravvicinato di Beukema, prima che Luperto si immolasse su Urbanski evitando la rete dello svantaggio. Successivamente è stato l’Empoli a farsi vedere dalle parti di Skorupski con Niang, anticipato proprio dall’estremo difensore. 0-0 dunque all’intervallo tra Empoli e Bologna. Nella ripresa salgono in cattedra i rossoblu – per l’occasione con la maglia bianca -, ma sbattono su un ottimo Caprile Almeno tre le parate dell’estremo difensore azzurro che hanno salvato il risultato. Fondamentale quella su Saelemaekers. Successivamente altre due parate su Castro e, soprattutto su Fabbian. Ma l’occasione più grande per il Bologna è arrivata all’86’, sul mancino di Riccardo Orsolini che, però, spara alto a pochi passi dalla traversa. Quanto la partita sembrava destinata allo 0-0 è però arrivato il gol di Fabbian, che ha sfruttato una respinta di Caprile sul tiro da fuori area di Calafiori. Termina così 0-1 al Castellani, decide Fabbian. Il Bologna sale così a quota 54 punti, portandosi a -4 dal terzo posto occupato dalla Juventus e volando a +6 sul quinto posto occupato dalla Roma.

Foto: Instagram Fabbian