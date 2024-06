Il Bologna da marzo su Gosens: ora vuole riprovarci

Dopo l’esperienza in Germania all’Union Berlino, il futuro di Robin Gosens potrebbe essere in Italia. Infatti, come anticipato da Gianluigi Longari a marzo, Bologna e Lazio sono sulle tracce dell’esterno tedesco ex Atalanta. E con la qualificazione alla Champions il tedesco tornerà a essere un obiettivo concreto per Sartori. Il Bologna vuole riprovarci per regalare un profilo di spessore per la corsia mancina a Vincenzo Italiano.

🚨 Il #Bologna in caso di qualificazione alle coppe europee, valuterebbe con interesse l’opportunità di riportare in Serie A Robin #Gosens dall’Union Berlino — Gianluigi Longari (@Glongari) March 15, 2024

Foto: Instagram Union Berlino