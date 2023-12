Il Bologna crolla a Udine: decidono Pereyra, Lucca e Pajero. Viola sbaglia un rigore: 0-0 a Cagliari

Si sono appena concluse le due partite delle 15, quelle tra Cagliari–Verona e Udinese–Bologna. Poche emozioni nel primo match, con le due squadre poco brave a creare occasioni da gol nel primo tempo. Proteste per un fallo di Zappa su Cambiaghi lanciato a rete. L’arbitro ammonisce il terzino del Cagliari ma, richiamato al monitor del VAR, toglie l’ammonizione perché l’inizio azione è stata viziato da un fallo di Walukiewizc su Pavoletti. Il Cagliari si vede annullare un gol al 65’: punizione dalla destra di Viola, il portiere dell’Empoli manca la presa del pallone ma lamenta un disturbo di Pavoletti. Dopo l’on field review il gol viene annullato. Al minuto 81 calcio di rigore per il Cagliari, il fallo su Pavoletti è netto. Viola si incarica della battuta ma viene ipnotizzato da Caprile che si stende alla sua destra. Il risultato finale è di 0-0. Al Blue Energy Stadium l’Udinese la sblocca con Roberto Pereyra, bravo a sfruttare una respinta corta del portiere rossoblù, che poco prima ha salvato su un grande tiro da fuori di Payero. Ad inizio della ripresa Lovric calcia dal limite, il tiro è brutto ma diventa un assist per Lucca che da due passi firma il 2-0 per i friulani. Passano cinque minuti e l’Udinese segna il gol del terzo vantaggio: Pereyra fa viaggiare Ebosele che mette in mezzo un pallone sporcato con il tacco da Beukema, arriva Payero che al volo segna un grande gol da fuori. Annullato il gol del 4-0 siglato da Lucca. Il Bologna viene fermato dopo aver conquistato punti per sei partite consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Foto: Instagram Udinese